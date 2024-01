Starker Schneefall, glatte Straßen Schneefall sorgt in Düsseldorf für mehr als 150 Unfälle

Die Rheinbahn stellte ihre Kunden auf den Informationstafeln auf Verzögerungen ein. Die Buslinien in Richtung Bergisches Land verkürzten ihre Strecken. Die Linie 784, die normalerweise bis Wuppertal fährt, beendete ihre Fahrt bereits in Haan am Markt. Die Linie 733, die sonst Am Püttkamp endet, hatte ihre Endhaltestelle am Gerresheimer Krankenhaus. Dort endete auch die Linie 738, die üblicherweise bis nach Mettmann fährt. Für die Nacht wurden „Bügelfahrten“ angeordnet, um die Oberleitungen eisfrei zu halten.