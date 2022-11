In Schleswig-Holstein Fünf Männer nach Düsseldorfer Tankstellenraub festgenommen

Fünf Männer konnten am bereits am 14. November in Schleswig-Holstein festgenommen werden, die in Verdacht stehen, im Oktober eine Tankstelle in Düsseldorf überfallen zu haben. An der Festnahme waren Polizeibeamte aus Kiel, Plön und Neumünster in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf beteiligt.