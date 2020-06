Schlägerei in Düsseldorf-Garath : Mordkommission nimmt 16-Jährigen fest

Der abgesperrte Tatort in Garath am Samstag. Foto: Patrick Schüller

Düsseldorf Bei einer Schlägerei am Samstag in Düsseldorf-Garath wurde ein 17-Jähriger schwer verletzt. Er befand sich zeitweise in Lebensgefahr. Jetzt konnte die Polizei einen 16-jährigen Tatverdächtigen festnehmen.

Der Schwerverletzte ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Im Rahmen der Ermittlungen und durch Aussagen von Zeugen erhärtete sich ein dringender Tatverdacht gegen einen 16-jährigen Jugendlichen aus Düsseldorf.

Er wurde am Dienstag festgenommen und sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Der Tatverdächtige hat sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

An der Schlägerei am frühen Samstagabend waren zahlreiche Personen beteiligt. Der 17-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Er schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr.

