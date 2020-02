Kommentar zum Verkehrsbericht 2019 aus Düsseldorf : Rücksicht und mehr Radwege

Meinung Düsseldorf Düsseldorf ist verkehrsplanerisch eine Katastrophe. Bevor die Stadt nicht Abhilfe schafft, sind wir alle gefragt, damit die Zahl der Unfälle sinkt, findet unsere Autorin.

Denn verkehrsplanerisch ist Düsseldorf an vielen Stellen eine Katastrophe, was nicht notwendigerweise an der aktuellen Verwaltungsmannschaft liegt: Vielerorts erkennt man „gewachsene Strukturen“, es wurde an- und umgebaut, bis die Straßenführung jeglicher Logik entbehrte. Zusammen mit dem wachsenden Verkehrsaufkommen entstehen vollkommen unübersichtliche Situationen. Dass es nicht öfter kracht, ist fast ein Wunder.