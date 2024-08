Täter kommt Freitag vor den Haftrichter Rolex-Dieb flüchtete per ICE nach Düsseldorf

Das 35-jährige Opfer schilderte den Beamten der Bundespolizei am Kölner Hauptbahnhof, wie der Diebstahl in einer Bäckerei passiert sei. Der Täter habe ihn angetanzt und mehrfach umarmt. Dabei sei es ihm gelungen, die Uhr vom Handgelenk zu entfernen und anschließend zu flüchten. Eine durchgeführte Videoauswertung bestätigte die Angaben des Geschädigten, heißt es in der Pressemitteilung der Bundespolizei. Die Beamten aus Köln informierten umgehend ihre Kollegen aus Düsseldorf und leiteten ein Fahndungsfoto weiter. Eine Düsseldorfer Streife fahndete nach dem Mann und stellte diesen in einem Personentunnel. Aufgrund einer Sprachbarriere und um die gestohlene Uhr zu finden, wurde der Mann mit zur Dienststelle genommen. Bei der Durchsuchung konnten die Uniformierten die Rolex im Intimbereich des 21-Jährigen sicherstellen. Die Bundespolizisten nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest und brachten ihn zuständigkeitshalber zurück nach Köln. Am Freitag soll ein Haftrichter entscheiden, ob der Mann in U-Haft muss.