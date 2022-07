Fahrgeschäft auf Rheinkirmes kurzzeitig geschlossen : Unbekannte Flüssigkeit in Geisterbahn verschüttet

Unbekannte Flüssigkeit in Geisterbahn verschüttet

Auf der Geisterbahn ist am Sonntag eine unbekannte Flüssigkeit auf den Schienen entdeckt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf In der Geisterbahn auf der Düsseldorfer Rheinkirmes haben Unbekannte eine Flüssigkeit auf den Schiene ausgeschüttet. Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz. Das Fahrgeschäft blieb nach dem Vorfall geschlossen.

Auf der Rheinkirmes kam es am Sonntagnachmittag zu einem Zwischenfall auf der Geisterbahn. Dort wurde auf den Schienen eine unbekannte Flüssigkeit entdeckt. Feuerwehr und Polizei rückten sofort zu einem Einsatz aus, bestätigt ein Polizeisprecher. Es wurde niemand verletzt.

Wie in anderen Medien vermeldet, habe es allerdings keine Flaschenexplosion gegeben. Um was für eine Flüssigkeit es sich handelt, werde noch untersucht, so der Sprecher weiter. Auch werde noch ermittelt, wie die Flüssigkeit auf die Schienen kam, „ob irgendwelche Scherzkekse etwa einfach eine Flasche dort ausgeleert haben“.