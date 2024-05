Bilanz nach Relegationsspiel gegen Bochum In der Altstadt blieb es laut Polizei weitgehend ruhig

Düsseldorf · Mehr als 50.000 Fans im Stadion, Tausende in der Altstadt - Düsseldorf war am Montagabend in Rot und Weiß getaucht. Auch wenn das Spiel gegen Bochum mit einer dramatischen Niederlage endete, blieb in der Stadt alles weitgehend friedlich.

28.05.2024 , 09:35 Uhr

