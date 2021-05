Razzia in Düsseldorf : Millionenbetrug mit Rechnungen für Handelsregister-Einträge

Razzia in Düsseldorf

Düsseldorf Insgesamt acht Objekte vorwiegend in Düsseldorf wurden von Polizei und Staatsanwaltschaft durchsucht. Einer zwölfköpfigen Bande wird Betrug in Millionenhöhe vorgeworfen.

Mit amtlich wirkenden Gebührenbescheiden für Handelsregister-Einträge soll eine Bande bei Geschäftsleuten Beute in Millionenhöhe gemacht haben. Gegen zwölf Verdächtige werde wegen gewerbsmäßigen Betruges ermittelt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Düsseldorf mit.