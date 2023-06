Möglicherweise in Düsseldorf gestohlen Polizei sucht Besitzer dieser Ringe

Düsseldorf/Krefeld · In der Fischerei würde man das wohl als Beifang bezeichnen: Bei einer Verkehrskontrolle in Krefeld hat die Polizei Ringe entdeckt, die möglicherweise aus einem Raub in Düsseldorf stammen. Jetzt werden die Besitzer gesucht.

14.06.2023, 12:59 Uhr

Die Polizei Krefeld konnte bei einer Verkehrskontrolle Schmuck sicherstellen, der unter anderem möglicherweise bei Einbrüchen in Düsseldorf gestohlen wurde. Jetzt werden die Eigentümer von vier Ringen gesucht. Bisher konnten die gefundenen Gegenstände Einbrüchen in Krefeld, Neuss und Düsseldorf zugeordnet werden. Zu den vier Ringen konnten bislang keine Besitzer ausfindig gemacht werden. Auffällig ist, dass in zwei Ringen das Datum 6.8.76 und die Namen Frieda und Theo eingraviert sind. Wer Angaben zum Eigentümer der Ringe machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Krefeld zu melden, per Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder unter der Telefonnummer 02151 6340.

