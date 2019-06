Raub in Düsseldorf : Bargeld und Schmuck aus Bank-Tresor gestohlen

Düsseldorf Auf noch ungeklärte Weise drangen am Dienstagnachmittag unbekannte Täter in den Tresorraum eines Geldinstituts an der Rethelstraße ein. Sie öffneten gewaltsam ein Schließfach und stahlen Schmuck und Bargeld.

Nach Hinweisen von Zeugen fahndet die Polizei nun nach mindestens zwei Männern. Beide sind circa 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Sie haben einen dunklen Teint und kurze dunkle, im Nacken ausrasierte Haare.

Die Männer trugen dunkelblaue Blousons, hell- bis mittelblaue Hosen und Sneaker. Einer trug eine dunkelblaue, der andere eine beigefarbene Baseball-Kappe. Sie hatten eine dunkle Sporttasche dabei.

Die Männer erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro. Der Überfall ereignete sich gegen 14.45 Uhr. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizei unter der Rufnummer 0211-8700.

