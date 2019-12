Nach Randale in Düsseldorfer Altstadt : „Die Jugendlichen waren wohl etwas übermütig“

Ein Polizeifahrzeug in der Düsseldorfer Altstadt. Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf Rund 80 Jugendliche haben in der Düsseldorfer Altstadt randaliert. Sie bedrängten Polizeibeamte, die einen Streit schlichten wollten. Mit einem Großaufgebot konnten die Beamten die Situation entschärfen.

Von Christoph Schroeter

Andreas Czogalla, Leiter der Pressestelle der Polizei in Düsseldorf, sagt: „Eine Form von Respektlosigkeit gegenüber Polizeibeamten, Rettungskräften und Feuerwehrleuten beobachten wir schon länger.“ Er spricht von einem Sittenverfall.

In der massiven Form, wie am Freitagabend in der Altstadt geschehen, erlebten sie es bei der Polizei Düsseldorf aber doch eher selten. Alles habe angefangen mit 20 bis 25 Jugendlichen. „Die waren wohl etwas übermütig“, sagt Czogalla. In der Gruppe sei es dann zu einer Schlägerei gekommen.

Als die ersten Streifenbeamten vor Ort eintrafen, habe sich die Stimmung in der Gruppe sehr schnell gegen die Beamten gewendet. „Die Jugendlichen haben dann, vielleicht mithilfe einer WhatsApp-Gruppe, aktiv Unterstützer herbeigerufen“, sagt Czogalla. Dann hätten sich die Beamten plötzlich 80 Personen gegenüber gesehen.

Mindestens ebenso schnell seien aber die zur Verstärkung herbeigerufenen Polizisten am Ort des Geschehens in der Neustraße gewesen. „Die können wir in Null-Komma-Nix herbeirufen“, so Czogalla. Die Beamten hätten die Situation dann schnell unter Kontrolle gehabt. Personalien wurden festgestellt, Platzverweise ausgesprochen.

An einer bestimmten Nationalität will Czogalla den Vorfall nicht festmachen. „Die Randalierer hatten überwiegend deutsche Pässe, einige einen Migrationshintergrund, andere wieder nicht.“ Es sei die typische Mischung von jugendlichen Altstadtbesuchern am Wochenende gewesen. Neben Düsseldorfern seien Jugendliche unter anderem aus Duisburg, Essen und Ratingen in den Vorfall verwickelt gewesen.