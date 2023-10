Fahrradunfall in Düsseldorf Radfahrer kollidiert mit Pkw und wird schwer verletzt

Nach den derzeitigen Ermittlungen der Polizei war ein 75-Jähriger mit seinem Fahrrad am Samstagnachmittag auf dem Radweg der Ulmenstraße in Richtung Münsterstraße unterwegs. Offenbar bei Rotlicht überquerte er die Fußgängerfurt der Johannstraße an der dortigen Kreuzung.