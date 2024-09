Einsatztrupp Prios in Düsseldorf 16-Jähriger mit 101 Portionen Cannabis gefasst

Ein 16-Jähriger, der im Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben, konnte von Beamten des Einsatztrupps Prios am Donnerstagabend in Düsseldorf-Stadtmitte festgenommen werden. Bei ihm wurde Cannabis in einer Einkaufstasche aufgefunden. Das Gesamtgewicht lag im niedrigen dreistelligen Grammbereich, zu viel für den Eigenkonsum. Er wurde festgenommen.