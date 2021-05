Fahrzeug komplett ausgebrannt : Porsche-Fahrer stirbt bei Unfall in Düsseldorf

Düsseldorf/Köln In der Nähe des Südrings in Düsseldorf-Bilk ist in der Nacht zu Sonntag ein Mensch mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt. Warum der Porsche mit Kölner Kennzeichen von der Straße abkam, ist noch unklar.

Bei einem Unfall in Düsseldorf-Bilk ist in der Nacht zu Pfingstsonntag ein noch nicht identifizierter Mensch getötet worden – unklar ist, ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelt. Wie die Polizei mitteilt, war der Porsche mit Kölner Kennzeichen gegen 3.20 Uhr aus noch unbekannter Ursache gegen einen Baum geprallt und in Flammen aufgegangen. Eintreffende Polizeibeamte konnten den Brand nicht löschen, die Feuerwehr musste verständigt werden. Die Fahrerin oder der Fahrer konnte nur noch tot aus dem ausgebrannten Wrack geborgen werden.

Den derzeitigen Ermittlungen zufolge war der Porsche Macan vom Rheinufertunnel kommend in Richtung Südring unterwegs. Etwa 200 Meter davor verlor die Person am Steuer offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug. Zeugen berichteten, dass der Wagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei. Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Düsseldorf.

(chal)