Verstöße gegen Coronaschutzverordnung : Polizist bei Einsatz wegen Ruhestörung in Düsseldorf verletzt

Foto: Gerhard Berger 7 Bilder Polizei und Ordnungamt lösen nächtliche Party in Düsseldorf auf

Düsseldorf In einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf mussten in der Nacht zu Sonntag Ordnungsamt und Polizei einschreiten. Gerufen worden waren sie wegen Ruhestörung. Zwölf Personen griffen die Beamten bei Eintreffen direkt an.

Ein Polizist ist bei einem Einsatz in Düsseldorf in der Nacht zu Sonntag verletzt worden. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, leisteten die Beamten den Mitarbeitern vom Ordnungsamt Amtshilfe. Gegen Mitternacht war in einem Mehrfamilienhaus am Weimarer Weg eine Ruhestörung gemeldet worden.

Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes sind der Polizei zufolge bei Eintreffen direkt beleidigt und bedroht worden. Die hinzugezogenen Polizisten wurden von den insgesamt zwölf Personen im Alter zwischen 16 und 44 Jahren ebenfalls direkt angegriffen. Dabei wurde ein Beamter verletzt. Es kam zum Einsatz von Pfefferspray.

Fünf Menschen wurden vorübergehend festgenommen, auf sie kommen Strafanzeigen wegen Bedrohung, tätlichen Angriffs und Beleidigung zu. Gegen alle zwölf wurden Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung angefertigt.

(chal)