Polizeikontrolle in Düsseldorf-Oberbilk Offener Haftbefehl statt Führerschein

Bei Schwerpunktkontrollen auf Alkohol und Drogen am Donnerstag in Oberbilk haben Beamte der Düsseldorfer Polizei und Kräfte des Hauptzollamtes eine Vielzahl an Verstößen aufgedeckt. Dabei gingen den Kontrolleuren nicht nur Fahrzeugführer, die offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen, ins Netz. Ein Mann führte in seinem Pkw gefährliche Gegenstände und Medikamente mit und war ohne Führerschein, jedoch mit offenem Haftbefehl unterwegs.