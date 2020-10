Polizeieinsatz in Düsseldorf : 22 Pferde laufen durch Kaiserswerth

Polizeieinsatz in Düsseldorf

Düsseldorf 22 Pferde mitten in Kaiserswerth haben Beamte der Düsseldorfer Polizei am Donnerstag mächtig auf Trab gehalten. Offenbar hatte jemand die Tiere freigelassen. Zeugen werden gesucht.

Das war ein im wahrsten Sinne des Wortes tierischer Einsatz für die Polizei Düsseldorf am Donnerstagvormittag. Um 10 Uhr ging bei der Leitstelle eine Mitteilung über zahlreiche frei laufende Pferde in Kaiserswerth ein. Schließlich gelang es der Polizei, der Pferdebesitzerin und weiteren Helfern, die insgesamt 22 Tiere wieder einzufangen.

Laut Polizei deuten erste Ermittlungen im Bereich der Pferdekoppel an der Kalkumer Schloßallee darauf hin, dass der elektrische Zaun von einem unbekannten Täter so manipuliert worden war, dass die Pferde entweichen konnten. Insgesamt konnten neun Pferde am Rhein, fünf Pferde im Ortskern und acht weitere Tiere auf der Kalkumer Schloßallee wieder eingefangen werden.