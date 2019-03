Warnschüsse in Düsseldorf abgegeben : Polizei jagt Autoknacker in Innenstadt und landet im Supermarkt

Vor dem Supermarkt warteten vermummte Polizisten mit Maschinenpistolen. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Am Zurheide-Supermarkt in der Düsseldorfer Innenstadt hat es am späten Mittwochnachmittag einen ungewöhnlichen Einsatz gegeben: Ein bewaffnetes Kommando suchte dort einen Autoknacker. Es wurden Warnschüsse abgegeben

Ein Autoeinbruch hat mitten in der Düsseldorfer Innenstadt zu einem spektakulären Polizei-Einsatz in einem Supermarkt geführt. Die zwei mutmaßlichen Täter seien am Mittwoch zunächst beobachtet worden und vor der Polizei geflüchtet, so ein Sprecher. Einer der beiden sei festgenommen worden, der andere in den Supermarkt an der Berliner Allee gelaufen.

