Polizei vermutet Gewaltverbrechen : 58-jährige Düsseldorferin weiter vermisst

Düsseldorf Die Polizei befürchtet, die vermisste Frau aus Düsseldorf-Gerresheim könnte einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein. Es gibt nach wie vor keine Hinweise zu ihrem Verbleib. Eine Mordkommission ermittelt

Nach Hinweisen auf ein Gewaltverbrechen sucht die Polizei in Düsseldorf weiter nach einer vermissten 58-Jährigen. Die Frau sei noch nicht gefunden worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen. Auch gebe es noch keine weiteren Hinweise zu ihrem Verbleib.

Die Frau war am Mittwoch von einem ihrer Söhne als vermisst gemeldet worden. Am Donnerstag traf die Polizei demnach den zweiten Sohn der Frau in der Wohnung seiner Mutter an und nahm ihn fest.