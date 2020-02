Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen : Polizei sucht Zeugen für Einbruch in Handy-Laden

Düsseldorf In der Nacht zu Montag ist in ein Telekommunikations-Geschäft an der Schadowstraße in Düsseldorf eingebrochen worden. Die Polizei sucht mit einer Täterbeschreibung nach Zeugen.

(csr) Nach einem Blitzeinbruch in ein Handy-Geschäft an der Schadowstraße fahndet die Polizei nach wahrscheinlich vier Tätern und sucht Zeugen. Die Männer sollen gegen 2 Uhr die Eingangstür im Erdgeschoss der Filiale auf Höhe des Schauspielhauses eingeschlagen und mehrere Geräte entwendet haben. Dann verließen sie das Geschäft mit einer grau-orangenen Kühltasche und flüchteten vermutlich in Richtung Berliner Allee. Einer der Männer trug eine rote Kapuzenjacke und blaue Jeanst, zwei Täter schwarze Kapuzenjacken, Jeans und Turnschuhe. Hinweise: 0211 8700.

(hpaw)