Sieben Autos beschlagnahmt : Polizei kontrolliert Tuning-Szene in Düsseldorf – zwei Fahrer unter Drogen

Die Autoexperten der „EK Tuning“ kontrollierten zusammen mit dem Zoll die aufgemotzten Fahrzeuge der Szene, die sich zum Posen gerne an der Düsseldorfer Köngsallee trifft. Foto: Gerhard Berger

Düsseldorf Die Polizei setzt ihre harte Gangart gegen die Tuning-Szene fort, die in Düsseldorf gern ihre aufgemotzten Wagen am Rhein und auf der Kö präsentiert. Am Martin-Luther-Platz wurden jetzt 72 Fahrzeuge kontrolliert.

Die meisten der 38 erstellten Mängelanzeigen schrieben die Polizisten der „EK Tuning“ wegen des Fahrwerks. Das lag oft zu tief, oder die Räder waren mit den Reifen nicht wirklich kompatibel. Immer wieder sind es auch lichttechnische Einrichtungen, die zwar das Auto erleuchten, aber dafür die Betriebserlaubnis erlöschen lassen.

Sieben der kontrollierten 72 blitzeblank polierten Fahrzeuge, die die Polizei am Martin-Luther-Platz stoppte,. waren so raffiniert verändert worden, dass die Spezialisten der „Ermittlungskommission (EK) Tuning“ sie sicherstellen mussten, um sie von Gutachtern untersuchen zu lassen.

Zwei Autofahrer dachten, es ginge bei den Kontrollen nur um ihre Autos – ein Irrtum, sie wurden beide nach entsprechenden Schnelltests wegen Fahrens unter Drogeneinfluss angezeigt.

In der Nacht zum Sonntag waren auch Zollbeamte mit Im Einsatz, sie kontrollierten einige Meter weiter an der Heinrich-Heine-Allee die Taxifahrer im Zusammenhang mit Schwarzarbeit. Dabei gab es es Anzeige – und zwölf Beanstandungen an den Fahrzeugen.

(sg)