Polizei-Kontrollen rund um den Düsseldorfer Hauptbahnhof - mehrere Festnahmen

Düsseldorf Polizei und Bundespolizei haben am Mittwoch Kontrollen rund um den Hauptbahnhof Düsseldorf durchgeführt. Mehr als 140 Personen wurden überprüft, es gab drei Festnahmen.

Die Polizisten kontrollierten und überprüften auf dem Bahnhofsvorplatz, am Worringer Platz, auf der Mintropstraße, dem Stresemann- und dem Mintropplatz, im Bereich der Unterführung an der Eller Straße, auf dem Bertha-Von-Suttner-Platz, im Bereich des U-Bahnhofs Oststraße und im Hauptbahnhof verdächtige Personen und ahndeten Ordnungswidrigkeiten oder verfolgten Straftaten.

Kontrollen gab es am Mittwoch auch in Köln, Dortmund sowie in Essen und Mülheim. In Dortmund wurden 91 Personen kontrolliert, es wurden vier Strafanzeigen geschrieben. In Essen und Mülheim kontrollierten die Beamten mehr als 270 Personen, es wurden sechs Anzeigen ausgestellt und 25 Platzverweise ausgesprochen.