Kriminalitätsstatistik 2019 : Welche Straftaten in Düsseldorf weniger werden – und welche mehr

Welche Straftaten in Düsseldorf weniger werden – und welche mehr

1176 Fälle von Wohnungseinbruchsdiebstählen gab es 2019 in Düsseldorf. Foto: dpa/Silas Stein

Düsseldorf Die Kriminalstatistik 2019 für Düsseldorf zeigt ein gemischtes Bild: Bei manchen Straftaten gehen die Fallzahlen zurück – so zum Beispiel bei Diebstählen. Drogendelikte sind aber gewachsen – laut Polizei, weil sie ihre Arbeit intensiviert hat.

2019 gab es mehr Kriminalfälle in Düsseldorf als 2018. Die Aufklärungsquote ist dabei leicht gestiegen. Das sagt die Kriminalstatistik, die am Montag vorgestellt wurde.

64.525 Straftaten wurden 2019 polizeibekannt; das sind drei Prozent mehr als 2018. Mit 50,82 Prozent ist die Aufklärungsquote „so hoch wie seit den 80er Jahren nicht mehr“, wie Jörg Iserath, stellvertretender Leiter der Direktion Kriminalität, sagte. Polizeipräsident Norbert Wesseler schickte dem voraus: Dass die Aufklärungsquote „nicht wahnsinnig drüber“, aber doch über 50 Prozent liege, sei „ein Trend im zweiten Jahr“; er wünsche sich, dass es so bleibe. Mit den leicht gestiegenen Fallzahlen sei er „nicht ganz zufrieden“. Es habe sich aber gezeigt, dass die Schwerpunkte, die die Behörde setze, erfolgreich seien: vor allem die Bekämpfung von Einbruch, Taschendiebstahl und Gewaltdelikten.

Taschendiebstahl 4229 Fälle zählte die Polizei 2019 – ein Rückgang um zehn Prozent, doch verlangsamt sich die positive Entwicklung deutlich. Seit dem Höchststand 2015 (mehr als 8000 Delikte) sinken die Zahlen, doch nicht mehr so schnell. „Auf null wird man in einer Großstadt nie kommen“, so Iserath. Besorgniserregend ist auch die niedrige Aufklärungsquote von unter fünf Prozent.