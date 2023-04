Am Worringer Platz in Düsseldorf Polizei erwischt Drogendealer mit Falschgeld

Beamte der Einsatztruppe „Prios“ haben am Mittwochabend einen Drogendeal am Worringer Platz beobachtet. Als die Polizisten zugreifen wollten, ergriffen sowohl Dealer als auch Konsument die Flucht. Dennoch konnten beide gestellt werden, wie die Polizei mitteilt. In den Hosentaschen des Dealers entdeckten die Einsatzkräfte viele Geldscheine. Darunter befand sich auch ein gefälschter 50-Euro-Schein.