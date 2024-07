Polizei Düsseldorf Zwei polizeibekannte Drogendealer festgenommen

Die Polizisten erhielten am Donnerstagabend im Rahmen eines Polizeieinsatzes am Worringer Platz detaillierte Informationen zu einer Wohnung auf der Wielandstraße, die zum Drogenverkauf genutzt werden soll. Ausgestattet mit einem richterlichen Durchsuchungsbeschluss suchten Beamte des Einsatztrupps Prios (Präsenz und Intervention an offenen Szenen und Brennpunkten) die besagte Wohnung auf. Kurz vor Betreten verließ einer der Dealer diese, ergriff beim Erblicken der Beamten die Flucht, aber konnte gestellt werden.