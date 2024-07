Zivilfahnder der Polizei Düsseldorf Zwei Festnahmen nach Diebstählen teurer Uhren

Nachdem innerhalb kurzer Zeit in Düsseldorf wiederholt hochwertige Armbanduhren gestohlen worden waren, hefteten sich Zivilfahnder des Einsatztrupps Stadtmitte an die Fersen zweier Tatverdächtiger. Die beiden Männer konnten am gestrigen Montagabend im Hofgarten festgenommen werden. Sie sollten noch am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt werden.