Neue Welle in Düsseldorf : Dringende Warnung vor falschen Polizisten

Düsseldorf Im Fokus der polizeilichen Warnungen standen zuletzt vor allem solche Betrüger, die im Zusammenhang mit Corona versuchten, Menschen um ihr Geld zu bringen. Jetzt drängen offenbar wieder andere Banden vor. Die Polizei warnt dringend vor angeblichen Kollegen.

Kaum warnt die Polizei vermehrt vor Trickbetrügern, die sich die Corona-Pandemie zu Nutze machen, da tauchen schon wieder andere auf: Seit Ostermontag wird eine Welle von Anrufen falscher Polizisten bei Senioren in Düsseldorf registriert. Die Betrüger berichten dabei von angeblich bevorstehenden Einbrüchen und setzen die überrumpelten Opfer so unter Druck, dass sie diese am Ende dazu bringen, Geld und Wertsachen zur vermeintlich sicheren Aufbewahrung für die Anrufer bereitzustellen. Etliche Anrufe wurden der echten Polizei bereits gemeldet, die auch befürchtet, dass die Täter in einigen Fällen Erfolg mit der Masche hatten. Ihr Appell: Erhalten Sie einen solchen Anruf, legen Sie auf und wählen die 110. Nur dann sprechen Sie sicher mit echten Polizisten, die nicht an Ihr Erspartes wollen.