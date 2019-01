Polizei Düsseldorf warnt: Falsche Polizisten rufen wieder vermehrt an

Falsche Polizisten rufen wieder vermehrt an

Düsseldorf Seit Beginn des Jahres rufen wieder vermehrt Unbekannte bei Düsseldorfern an und geben sich als Polizeibeamte aus. Bislang haben sich rund ein Dutzend Betroffene gemeldet. Die Polizei gibt Tipps, wie man die Anrufer erkennt und wie man sich verhalten soll.

Nach Erkenntnissen der Polizei ist in diesem Jahr noch keiner der Angerufenen auf die Masche hereingefallen. In Einzelfällen bekamen die Geschädigten in ihrem Telefondisplay eine Nummer mit der Endung -110 angezeigt.