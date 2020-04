Polizei Düsseldorf warnt : Falsche Enkel und Fake-Polizisten treiben verstärkt ihr Unwesen

Düsseldorf Trickbetrüger versuchen seit einigen Tagen verstärkt, Senioren in Düsseldorf um ihr Geld zu bringen. Die Polizei hat allein seit Freitag 100 Fälle von falschen Enkeln und falschen Polizisten verzeichnet.

So seien allein am vergangenen Montag (20. April 2020) bei der Polizei 65 Notrufe von Düsseldorfer Senioren eingegangen. Sie hatten alle Anrufe von angeblichen Polizeibeamten erhalten, die sie aufforderten, ihr Erspartes an sie auszuhändigen. Am Montag blieb es bei den Versuchen, es kam zu keiner Übergane von Wertgegenständen..