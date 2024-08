Polizeieinsatz in Düsseldorf Versuchter Raub im Geschäft – Tatverdächtige wehren sich

Am Donnerstagabend kam es gegen 19.30 Uhr in der Düsseldorfer Altstadt zu einem Polizeieinsatz. Nach einem versuchten Raub in einem Geschäft nahmen Beamte der Polizeiinspektion Mitte vor Ort zwei Tatverdächtige fest. Ein unbekannter Mittäter konnte flüchten. Wegen fehlender Haftgründe wurden die beiden 29- und 31-Jährigen am Freitag nach erkennungsdienstlicher Behandlung entlassen.