Nach Fortuna-Spiel gegen Hamburg Polizei stoppt gewaltbereite Fußballfans in der Altstadt

In der Nacht zu Samstag musste die Düsseldorfer in der Polizei Gruppen gewaltbereiter Fußballfans aufhalten. Die Mehrheit der Zuschauer feierte nach der Begegnung von Fortuna Düsseldorf gegen den Hamburger Sportverein – welche mit 2:2 unentschieden endete – friedlich in der Altstadt. Einige offenbar Streit suchende Fangruppen wurden derweil von der Polizei auseinandergehalten.