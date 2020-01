Polizei Düsseldorf : Pkw-Aufbrecher auf frischer Tat festgenommen

Düsseldorf In Düsseldorf und Umgebung wurden in den vergangenen zwei Monaten immer wieder Taxis aufgebrochen. Die Vorgehensweise war jedesmal ähnlich. Jetzt konnte einer der mutmaßlichen Täter festgenommen werden.

Seit Anfang Dezember 2019 kam es in Düsseldorf und in umliegenden Gemeinden und Städten zu einer Häufung von Kfz-Aufbrüchen, die immer nach der gleichen Masche durchgeführt wurden. Dabei wurden Taxifahrer durch fingierte Anrufe zu Adressen bestellt, bei denen es erforderlich ist, das Fahrzeug zu verlassen und zu Fuß über einen Stichweg zur eigentlichen Haustür zu gelangen.

Die Ermittler konnten dem Fahrzeug zwei polizeilich bekannte und bereits verurteilte Straftäter als Nutzer zuordnen. Die beiden wurden in ihrem Mercedes am Montag in Monheim aufgespürt und observiert. Verdächtige Zwischenstopps an geparkten Fahrzeugen stellten sich als vollendete Pkw-Aufbrüche heraus. Bei dem anschließenden Zugriff flüchteten die beiden Insassen zu Fuß, unter anderem über eine dicht befahrene, sechsspurige Ausfallstraße.