Neue Regelung : Polizei Düsseldorf nennt Nationalitäten von Tatverdächtigen

Düsseldorf Immer wieder gibt es Diskussionen um die Angabe von Nationalitäten in Polizeiberichten.Die Düsseldorfer Polizei hat eine Entscheidung getroffen.

(sg) Die Düsseldorfer Polizei gibt in ihren Pressemitteilungen künftig immer die Nationalität von Straftatverdächtigen an. Damit wolle man den Spekulationen die Grundlage entziehen, die insbesondere in den Sozialen Netzwerken zu nahezu jeder Veröffentlichung entbrennen, heißt es dazu aus dem Präsidium.