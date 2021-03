Polizei Düsseldorf : Mann nach Drogengeschäft am Hauptbahnhof festgenommen

Mann nach Drogengeschäft am Hauptbahnhof festgenommen

Düsseldorf Ein 24-jähriger Mann konnte von der Polizei am Düsseldorfer Hauptbahnhof festgenommen werden. Es wurden mehrere Tütchen mit Marihuana bei ihm gefunden.

Nach einem Drogengeschäft in Bahnhofsnähe am Montagnachmittag konnten Zivilfahnder der Polizeiinspektion Mitte einen polizeibekannten Düsseldorfer Drogendealer festnehmen. Die Beamten stellten vor Ort elf sogenannten Druckverschlusstüten bei ihm sicher. Der 24-jährige Tatverdächtige sollte am Dienstag wegen Rauschgifthandels dem Haftrichter vorgeführt werden.