Polizei Düsseldorf : 74-Jährige Elisabeth K. aus Rath wird vermisst

Düsseldorf Eine 74-jährige Frau aus Düsseldorf-Rath wird seit mehreren Tage vermisst. Zuletzt wurde sie in ihrer Stammbäckerei gesehen. Die Polizei hat nun ein Foto von ihr veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Seit Dienstag (1. März 2022) wird die 74-jährige Düsseldorferin Elisabeth K. vermisst. Sie verließ an dem Tag wie gewohnt ihre Wohnung in Düsseldorf-Rath, um in der Düsseldorfer Altstadt bei ihrem Stammbäcker einzukaufen.