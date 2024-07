Polizeieinsatz in Düsseldorf 19-Jähriger raubt Halskette vom Hals des Opfers

Die Polizei Düsseldorf hat am Donnerstagabend einen Halskettenräuber festgenommen. Der Tatverdächtige war der Polizei bereits häufiger aufgefallen. Gegen 19.50 Uhr schlich sich der 19-jährige Tatverdächtige von hinten an sein Opfer heran und riss dem 35-jährigen Mann eine Goldkette vom Hals, während dieser auf der Immermannstraße vor einem Kundencenter wartete. Als das Opfer sich umdrehte, sah er, wie zwei Personen davonrannten. Er nahm umgehend die Verfolgung auf und konnte einen der beiden Männer am Konrad-Adenauer-Platz/Friedrichstraße einholen und festhalten. Dabei kam es zu einer kleinen körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beide Männern.