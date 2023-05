Geburtstagsfeier in Urdenbach Polizei hat Situation nach Party-Sturm im Blick

Der Sturm einer Geburtstagsparty in Urdenbach durch eine Schar gewaltbereiter Jugendlicher bewegt die Gemüter – nicht nur im Stadtteil. Bis zu 70 junge Menschen, von jugendlich bis heranwachsend (bis 25 Jahre), hatten am Freitagabend die Feier einer 15-Jährigen aufgemischt. Da wahrscheinlich Geld und Alkoholika geraubt wurden, hatte die Polizei den Vorfall zunächst an das zuständige Kommissariat Raub übergeben.