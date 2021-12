OSD-Kontrolle in Düsseldorf : Shisha-Bar in Oberbilk macht freiwilig dicht

Shisha-Bar in Oberbilk macht freiwilig dicht

OSD-Kontrolle in Düsseldorf

In Shisha-Bars gelten besondere Regeln. Foto: dpa/Soeren Stache

Düsseldorf Eigentlich wollten die Mitarbeiter des Düsseldorfer Ordnungsamtes dem Besitzer einer Shisha-Bar in Oberbilk nur ein Schreiben zustellen. Dann folgte jedoch ein Krontrolle und am Ende machte der Mann seinen Laden freiwillig dicht.

Gleich mehrere Verstöße gegen geltendes Recht - darunter die Coronaschutzverordnung - haben Einsatzkräfte des Ordnungs- und Servicedienstes (OSD) am Donnerstag in einer Shisha-Bar in Oberbilk festgestellt. Der Verantwortliche vor Ort machte im Zuge der Kontrolle den Betrieb von sich aus zu.