OSD-Einsatz in Düsseldorf : Zocker mit Taschen voller Geld flüchten über Garagendach

Düsseldorf Mit Taschen voller Geld versuchten mehrere mutmaßliche Glücksspieler über ein Garagendach aus einer Gaststätte in Düsseldorf-Flingern zu flüchten. In dem Lokal fanden OSD und Polizei dann weitere Hinweise auf illegales Glücksspiel.

Mehrere Stimmen aus einem Lokal in Flingern nahmen OSD-Mitarbeiter bei einem Streifengang am Dienstag gegen 23 Uhr wahr. Mit Verstärkung durch weitere OSD-Kräfte und die Polizei verschafften sich die Ordnungskräfte über den Notausgang Zutritt zum Betrieb. Währenddessen versuchten mehrere Personen aus einem Fenster über ein Garagendach zu flüchten.

Bei der Kontrolle einer Spielhalle in Reisholz trafen OSD-Mitarbeiter gegen 20 Uhr drei Anwesende ohne Mund-Nasen-Bedeckung an, von denen zwei an Spielautomaten spielten. In dem Betrieb waren fast alle Spielautomaten eingeschaltet und betriebsbereit.