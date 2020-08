OSD-Einsätze in Düsseldorf : Halbnackter blockiert Werstener Kreuz

OSD-Mitarbeiter bei Kontrollgängen in der Altstadt. (Archiv) Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Zu deutlich über 100 Einsätzen wurden Mitarbeiter des OSD in Düsseldorf am Wochenende gerufen. Unter anderem übergaben sie einen halbnackten Mann der Polizei, der am Werstener Kreuz Autos durch Blockieren der Fahrbahn zum Anhalten zwang.

Um das erneute Falschparken am letzten Wochenende in Himmelgeist durch Besucher des Rheinbogens zu verhindern, wurde ab Freitagnachmittag die Zufahrt durch eine mit Verkehrskadetten besetzte Straßensperre geregelt.

Auch Einsatzkräfte des OSD waren in Himmelgeist unterwegs und kontrollierten die Besucher des das Rheinufers auf Einhaltung der Coronaschutzverordnung und des Naturschutzes. Zahlreiche Besucher wurden durch die OSD-Mitarbeiter belehrt und teilweise aus bestimmten Gebieten verwiesen. Zusätzlich wurden über 60 Faltblätter mit Verhaltens- und Warnhinweisen über auf den Aufenthalt an den Rheinufern und die Gefahren beim Baden im Rhein verteilt.

Aufgrund der guten und heißen Wetterlage erreichten den OSD am Freitag zahlreiche Lärmbeschwerden. Zudem meldeten Bürger aus dem gesamten Stadtgebiet angebliche Verstöße gegen die Coronaschutzverordnung. Bei den Kontrollen erwiesen sich jedoch die meisten Beschwerden als unzutreffend. Lediglich in drei Fällen mussten Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen die Coronaschutzverordnung eingeleitet werden.

Den negativen Höhepunkt bildete dabei ein Restaurant in Stadtmitte, wo nach einem Hinweis 70 Menschen ohne Einhaltung der notwendigen Abstandsregelungen auf der Terrasse angetroffen wurden. Zunächst beließen die Einsatzkräfte es bei einer mündlichen Ermahnung. Nur kurze Zeit später erfolgte eine erneute Beschwerde. Die Veranstaltung wurde daraufhin durch den OSD aufgelöst.

Am Samstagabend lag der Fokus der Kontrollen auf der Düsseldorfer Altstadt. An den bekannten Aufenthaltsflächen, besonders an der Freitreppe am Burgplatz, war ab 22 Uhr ein erhöhtes Besucheraufkommen zu verzeichnen. Dort sprachen die OSD-Mitarbeiter im Verlauf des Abends und der Nacht viele Menschen an und baten sie, die Mindestabstände einzuhalten.

Ab Mitternacht wurden auf der Freitreppe Besucher mit Musikboxen aufgefordert, diese auszustellen. Größere Ansammlungen und daraus resultierende Verstöße konnten so verhindert werden. Auch die Betriebe in der Altstadt setzen die Vorgaben der Coronaschutzverordnung um.

Kontrolliert wurden zudem der Angermunder Baggersee, der Himmelgeister Rheinbogen und der Zameksee. Auch dort gab es kaum Verstöße oder Störungen. Lediglich am Zameksee traf der OSD einige Camper an. Diese mussten ihr Zelt abbauen und ein Lagerfeuer löschen. Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Auch am Sonntag gab es bei Corona-Kontrollen kaum Beanstandungen. Lediglich in einer Gaststätte in Oberbilk wurden Verstöße festgestellt. So wurden die Abstandsregelungen auf der Terrasse nicht eingehalten, die Raumskizze und Desinfektionsmittel fehlten und die Mitarbeiter trugen keinen Mund-Nasenschutz. In der Altstadt gab es bei einem eher mäßigen Besucheraufkommen keine nennenswerten Vorkommnisse.

Auch die Kontrollen des Himmelgeister Rheinbogens ergaben keine Verstöße gegen das Naturschutzgesetz. Am Angermunder Baggersee mussten die Halter von drei falsch parkenden Fahrzeugen verwarnt werden.

Am Rheinufer in Benrath gab es Beschwerden über größere Ansammlungen. Verstöße gegen die Corona-Regeln wurden nicht festgestellt, jedoch kam es zu Verstößen gegen das Naturschutzgesetz. Insgesamt mussten drei Grills versetzt und vier gelöscht werden, entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Außerhalb der Corona-Einsätze wurde eine OSD-Streife gegen 1 Uhr nachts auf einen Mann aufmerksam, der mit nacktem Oberkörper und offensichtlich stark alkoholisiert über das Wersterner Kreuz lief und Autofahrer durch Blockieren der Fahrbahn dazu zwang, stehenzubleiben.

Die Einsatzkräfte nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam und übergaben ihn der Polizei. Nach eigenen Angaben hatte er Drogen und Alkohol konsumiert.

