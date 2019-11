OSD Düsseldorf : Zwei Männer mit fünf Haftbefehlen in einer Bar

Zwei Männer mit fünf Haftbefehlen in einer Bar

Düsseldorf Da staunten Mitarbeiter des Ordnungs- und Servicedienstes (OSD) nicht schlecht, als die mehrere Besucher einer Bar an der Hüttenstraße überprüften.

Die OSD-Mitarbeiter wollten am Donnerstag gegen 22.20 Uhr in der Bar an der Hüttenstraße die Einhaltung der Nichtraucherschutzbestimmungen überprüfen.