Spielbetrieb möglicherweise gefährdet : Bühne der Oper Düsseldorf unter Wasser

Düsseldorf Die Bühne und mehrere darunter liegende Räume standen am Montagabend unter Wasser. Die Feuerwehr war mehrere Stunden im Einsatz. Ob der Spielbetrieb beeinträchtigt ist, ist noch unklar.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Montag gegen 20.50 Uhr zu einem Wasseraustritt im Bühnenbereich der Deutschen Oper am Rhein. Die Feuerwehr konnte die betreffende Leitung schnell abstellen.

Die Brandmeldeanlagen der Oper an der Heinrich-Heine-Allee schlug am Abend Alarm. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnte im Bereich der Bühne ein Wasseraustritt festgestellt werden. Sofort wurde die Wasserzufuhr für den Bereich abgestellt, um einen größeren Schaden zu verhindern. Zur Beseitigung des Wassers wurde weitere Unterstützung angefordert.

Da das Wasser von der Bühne aus auch in die darunterliegenden Räume geflossen war, setzte die Feuerwehr fünf Wassersauger ein. So konnten die nur wenige Zentimeter hohen Wasserlachen durch die 36 Einsatzkräfte nach rund drei Stunden entfernt werden. Betroffen war auch der Orchestergraben, in dem viele Musiker ihre Instrumente gelagert hatten. Ob diese Schaden davongetragen haben, ist ebenfalls noch unklar.