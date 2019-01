2000 Liter Öl auf dem Rhein bei Düsseldorf: Feuerwehr sperrt Häfen nach Schiffsunfall

Düsseldorf Bei einer Schiffskollision auf dem Rhein bei Dormagen sind etwa 2000 Liter Öl in den Fluss gelangt. Die Düsseldorfer Feuerwehr bemühte sich am Montag, die Hafeneinfahrten mit Sperren zu schließen, um eine Ausbreitung des Ölteppichs zu verhindern.

Am Montagmorgen sind um 6.37 Uhr zwei Transportschiffe auf dem Rhein in Höhe Zons frontal zusammengestoßen. Aus dem Vorschiff des Tankmotorschiffes gelangten etwa 2000 Liter Öl in den Rhein.