Nina und Katwarn in Düsseldorf 100 Tonnen Schrott in Brand - Warnung vor Geruchsbelästigung

Düsseldorf · Die beiden Warn-Apps Nina und Katwarn ließen am Donnerstagvormittag Tausende Handys in Düsseldorf vibrieren. Es wurde auf eine Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag hingewiesen. 100 Tonnen Schrott stehen in Duisburg in Brand.

10.08.2023, 11:07 Uhr

Eine riesige, vom Duisburger Hafen ausgehende Rauchsäule ist über der Stadt zu sehen. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Auf Tausenden Smartphones in Düsseldorf machten sich am Donnerstagvormittag um kurz vor 11 Uhr die Warn-Apps Nina und Katwarn bemerkbar. Die Feuerwehr informierte in der Meldung, dass es wegen eines Brandes in Duisburg-Ruhrort zu Geruchsbelästigungen und Rauchniederschlag kommen könne. Betroffen ist demnach das gesamte Düsseldorfer Stadtgebiet. Immerhin: Es besteht laut Feuerwehr keine Gefahr. Im Duisburger Hafen ist am Morgen ein Feuer auf einem Recyclinghof mit Altfahrzeugen ausgebrochen. Ungefähr 100 Tonnen Schrott stünden in Brand, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Eine markante Rauchsäule sei über die Stadt hinaus erkennbar. Die Rauchwolke ziehe über das Duisburger Stadtgebiet. Es könne zu Geruchsbelästigungen kommen, teilte die Stadt mit. „Eine Gefährdung für die Bevölkerung besteht derzeit jedoch nicht", hieß es. Die Feuerwehr bekämpft den Brand laut Mitteilung mit 150 Einsatzkräften. 19 Bilder So sieht es beim Großbrand auf der Schrottinsel aus 19 Bilder Foto: Alexander Forstreuter An die Anwohner sei vorsorglich eine Warnmeldung rausgegangen, sagte der Feuerwehrsprecher. „Wir messen da natürlich, ob da Schadstoffe sind, die gefährlich sein können." Die direkte Umgebung des Betriebs sei unbewohnt, da sich das Gelände in einem Gewerbegebiet auf der sogenannten „Schrottinsel" im Stadtteil Meiderich befinde. Aber je nach Windrichtung könne der Rauch natürlich auch weiterziehen. >>>Ständig aktualisierte Infos zu dem Großbrand in Duisburg finden Sie hier.

