Neue Betrugsmasche​: Polizei Düsseldorf warnt vor „Smishing“​

Düsseldorf Die Düsseldorfer Polizei warnt vor „Smishing“, einer neuen Betrugsmasche beim Online-Banking per Handy. Dabei handelt es sich um eine Wortschöpfung aus den Begriffen SMS und Phishing.

Straftäter werden immer erfindungsreicher, um an fremde Bankdaten zu kommen. Eine neue Betrugsmasche ist das Smishing, vor dem die Düsseldorfer Polizei jetzt warnt. Demnach mehren sich in der letzten Zeit die angezeigten Fälle in der Landeshauptstadt.