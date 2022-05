Nahe der Kö in Düsseldorf​: Bewaffnete wollen Mann teure Uhr stehlen​

Nahe der Kö in Düsseldorf

Düsseldorf In der Nähe der Kö in Düsseldorf haben maskierte Bewaffnete versucht, einem Mann die wertvolle Armbanduhr zu stehlen. Das Vorhaben misslang jedoch. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Ein bewaffnetes Duo hat in der Nacht zu Freitag nahe der Königsallee in Düsseldorf versucht, einem 31-Jährigen die Armbanduhr zu stehlen. Das Raubkommissariat der Düsseldorfer Polizei fahndet jetzt nach zwei etwa 25 bis 35 Jahre alten Männern. Die Tat scheiterte an der Gegenwehr des Mannes.