Nach Sprung ins Wasser vermisst : Weiter keine Spur von Person in Düsseldorfer Hafenbecken

Düsseldorf Von der Person, die sich am Sonntag von der Kaimauer ins Wasser des Handelshafens gestürzt hat, fehlt nach wie vor jede Spur.

Nachdem eine Augenzeugin am frühen Sonntagmorgen die Stelle sehr genau benennen konnte, an der die Person - ob Man oder Frau ist unbekannt - in Wasser gesprungen ist, hatte die Feuerwehr den möglichen Bereich, in dem sich der Körper befinden konnte, stundenlang ohne Erfolg abgesucht.