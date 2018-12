Foto-Fahndung in Düsseldorf: Verdächtiger stellt sich nach U-Bahn-Schlägerei

Düsseldorf Nachdem die Düsseldorfer Polizei am Mittwoch ein Foto von einem der Tatverdächtigen nach einem Körperverletzungsdelikt in einer U-Bahn veröffentlicht hatte, stellte sich ein 39 Jahre alter Mann bei der Polizei.

Der Gesuchte meldete sich noch am Mittwoch bei der Bundespolizei im Hauptbahnhof. Er wurde dann von den Spezialisten des Staatsschutzes im Polizeipräsidium vernommen. Wie eine Sprecherin der Polizei unserer Redaktion sagte, habe der Mann zwar zugegeben, dass es in der Bahn zu einer Auseinandersetzung gekommen sei, er habe aber niemanden geschlagen.

Der Mann steht im Verdacht, mit vier Komplizen einen 28-Jährigen in einer Düsseldorfer U-Bahn ausländerfeindlich beleidigt und geschlagen zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen war das spätere Opfer am Freitag gegen 22.40 Uhr nach dem Bundesliga-Spiel Fortuna gegen Mainz in der Merkur Spiel-Arena in einer U-Bahn in Fahrtrichtung Innenstadt. In Höhe der Haltestelle Nordpark / Aquazoo wurde er von den Männern angegangen. Zeugen halfen ihm.