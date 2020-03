Nach einer Klausurtagung : Fünf Corona-Fälle bei Provinzial in Düsseldorf

Fünf Corona-Fälle bei Provinzial in Düsseldorf

Die Zentrale der Provinzial-Versicherung in Wersten. Foto: dpa/Caroline Seidel

Düsseldorf Bei der Provinzial-Versicherung in Düsseldorf sind fünf Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Angesteckt haben sie sich wohl bei einer Klausurtagung, an der 20 Mitarbeiter teilgenommen haben.

Das bestätigte Christoph Hartmann, Pressesprecher der Provinzial, auf Anfrage unserer Redaktion. „Die betroffenen Innendienst-Mitarbeiter waren in der vergangenen Woche zusammen bei einer mehrtägigen auswärtigen Team-Klausur, an der insgesamt 20 Personen teilgenommen haben“, sagt Hartmann.

Am Wochenende sei dann bei einem ersten Mitarbeiter eine Corona-Infektion festgestellt worden. „Daraufhin wurde noch am Wochenende entschieden, dass alle 20 Mitarbeiter aus dieser Team-Klausur ab Montag vorsichtshalber erst einmal zu Hause bleiben“, so Hartmann. Dadurch habe man den betroffenen Personenkreis rasch isolieren können.