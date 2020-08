Unfall in Mörsenbroich : Motorradfahrer schwer verletzt

Mörsenbroich Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer hat am Donnerstagnachmittag in Mörsenbroich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist schwer verletzt worden.

Mit schweren Verletzungen musste am Donnerstagnachmittag ein 23 Jahre alter Motorradfahrer aus Mühlheim an der Ruhr ins Krankenhaus gebracht werden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der junge Mann war gegen 17.15 Uhr auf der Grashofstraße in Mörsenbroich unterwegs gewesen.